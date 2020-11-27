حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 28 نوفمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 18°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.