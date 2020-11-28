وفيات يوم السبت 28 نوفمبر 2020

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لن تصدقوا.. هذه ثروة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني؟
28 نوفمبر، 2020
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وفاة لاعب عراقي اثناء المباراة
28 نوفمبر، 2020
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26 نوفمبر، 2020
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ترقب عالمي لانطلاق قمة العشرين في الرياض
21 نوفمبر، 2020
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 61 سنتا ليبلغ 34ر43 دولار
17 نوفمبر، 2020
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في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
16 نوفمبر، 2020
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
لن تصدقوا.. هذه ثروة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني؟
28 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
وفاة لاعب عراقي اثناء المباراة
28 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
الأرجنتينيون يبكون أسطورتهم
26 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
عمدة نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعب سان باولو
26 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
اقتصاد
“البترول الوطنية”: 264 ألف برميل يوميا الطاقة التكريرية لوحدة التقطير (111)
25 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
ترقب عالمي لانطلاق قمة العشرين في الرياض
21 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 61 سنتا ليبلغ 34ر43 دولار
17 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
16 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
لن تصدقوا.. هذه ثروة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني؟
28 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
وفاة لاعب عراقي اثناء المباراة
28 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
الأرجنتينيون يبكون أسطورتهم
26 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
عمدة نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعب سان باولو
26 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
اقتصاد
“البترول الوطنية”: 264 ألف برميل يوميا الطاقة التكريرية لوحدة التقطير (111)
25 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
ترقب عالمي لانطلاق قمة العشرين في الرياض
21 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 61 سنتا ليبلغ 34ر43 دولار
17 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
16 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
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شعراء سبر
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متابعة @sabrnews2
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وفيات يوم السبت 28 نوفمبر 2020
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