حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 29 نوفمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 27°

الحرارة الصغرى: 18°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.