محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 29 نوفمبر 2020

28 نوفمبر، 2020
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
29 نوفمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 18&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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