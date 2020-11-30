أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين عن إدانتها لحادث الاغتيال الذي تعرض له العالم النووي الايراني محسن فخري زادة في طهران اذ أكدت الوزارة في بيانها على موقفها الثابت في رفض كافة أعمال العنف مهما كانت دوافعها ورفضها ايضا لكل ما من شأنه زيادة التوتر وتقويض الاستقرار في المنطقة ‏واختتمت الوزارة بيانها في الاعراب عن تعازيها ومواساتها ‏للجمهورية الإسلامية الإيرانية.