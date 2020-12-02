كرمت جامعة الكويت اليوم الاربعاء عددا من الباحثين الحاصلين على براءات الاختراع التي تم الاعلان عنها من قبل المكتب الامريكي لبراءات الاختراع للعام الاكاديمي 2019/2020.

وقالت الجامعة في بيان صحفي ان مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية في جامعة الكويت التابع لمكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات سجل براءتي اختراع للعام الاكاديمي 2019/2020.

وذكرت الجامعة ان رئيس قسم ادارة التقنية في كلية العلوم الحياتية الدكتور بدر العنزي حصل على براءة اختراع عن بحثه بعنوان (جهاز لقياس معدل التخلص من الهواء) وحصل الدكتور سعد مخصيد بمشاركة الدكتور علي عبدالرسول والدكتور ايزا ثامبي على براءة اختراع لبحث يهدف بتطوير وتحضير مواد لها القدرة على قتل الخلايا السرطانية.

واوضحت ان اختراع الدكتور بدر العنزي بعنوان (جهاز لقياس معدل التخلص من الهواء) يختص بمفاعل نفث السوائل المغمورة للقيام بعملية تهوية لزيادة نسبة الاكسجين في الماء وتعزيز عملية الخلط وذلك باقل تكلفة ممكنة كما يمكن استخدامه للتخلص من الغازات الضارة غير المرغوب فيها.

واشارت ان هذه الفكرة تقدم لاول مرة كيفية حساب معدل الهواء الاجمالي والمقاس من خلال تصميم جديد يتيح للباحثين معرفة اي نوع من انواع الهواء له التاثير الاكبر على عملية التهوية ومقارنتها مع عمليات التهوية الاخرى.

وبينت ان براءة الاختراع الثانية التي حصل عليها الدكتور سعد مخصيد عن مشروع بحثه بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتمويلها بمشاركة الدكتور علي عبدالرسول من قسم الكيمياء بجامعة الكويت والدكتور ايزا ثامبي ويهدف مشروع بحثه الى تطوير وتحضير مواد لها القدرة على قتل الخلايا السرطانية.

وافادت ان المشروع تناول بعض المركبات الكيميائية ونظائرها من الذرات غير المتجانسة والتي تحمل مجموعة متنوعة من الروابط النشطة للغاية ولديها العديد من الخصائص المفيدة التي تجعلها مناسبة كمنصات بناء جديدة في عدة تطبيقات طبية وصناعية الى جانب قدرتها في العلاج الضوئي الديناميكي لقتل بعض الخلايا السرطانية.

وقالت انه كرم الباحثين نائب مدير الجامعة للابحاث الدكتور رشيد العنزي ومساعدوه مؤكدة انه تم نشر العديد من الاوراق العلمية لهذه البراءة في مجلات ذات عامل تاثير مثل مجلة دالتون البريطانية التابعة للجمعية الملكية للكيمياء والجمعية الكيميائية الامريكية.

يذكر ان مكتب براءات الاختراع في قطاع الابحاث من شأنه تسجيل وتوثيق براءات الاختراع التي يتوصل اليهال الباحثون في جامعةالكويت حتى تتوفر الحماية القانونية وتحفظ حقوق الملكية الفكرية لبراءات الاختراع الجامعية بما يضمن الحفاظ على الحقوق المترتبة عليها واتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بذلك.