قالت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس اليوم الاربعاء ان الهيئة العامة للطرق تمكنت من فرش الاسفلت في الطرق السريعة بضعف ما كان مخططا له لعام 2020.

واضافت الوزيرة الفارس في عرض مرئي قدمته خلال الملتقى الوزاري لانجاز الحكومة (انجازات رغم التحديات) ان وزارة (الاشغال) قامت بفرش اسفلت حوالي 531 كيلومترا في الشوارع الداخلية ل48 منطقة موضحة انه تم التركيز على المناطق الاكثر تضررا وهي على سبيل المثال منطقة الصباحية ومنطقة صباح الناصر.

وحول ملف المشاريع الاسكانية قالت الوزيرة الفارس انه على الرغم من تداعيات فيروس كورونا وقرارت العزل التام لبعض المناطق التي تتواجد بها العمالة وقرارات الحظر الكلي والجزئي فان المؤسسة العامة للرعاية السكنية استطاعت انجاز مشروع شرق تيماء الذي يأتي تنفيذا لقانون “من باع بيته” اضافة الى انجاز مشروع جنوب عبدالله المبارك.

وتابعت “كما استطاعت المؤسسة انجاز مشروع مدينة المطلاع السكني والذي يعد اكبر مشروع اسكاني نفذ في تاريخ الكويت” موضحة انه “سيتم مساء اليوم تسليم المواطنين المستحقين قسائمهم تسليما فعليا وهو اجراء يسبق بناء المنزل”.

وذكرت انه خلال ازمة كورونا وقعت مؤسسة (السكنية) عقد مشروع خيطان الجنوبي والذي سيستفيد منه 1448 اسرة كويتية.

واضافت “حرصا من (السكنية) على ان تكون قريبة من المواطن للاستماع الى همومه والمشاكل التي تعانيها الاسرة الكويتية فقد تم تشكيل فريق شبابي كويتي من اهل الاختصاص الذي بدوره رفع مجموعة من التوصيات تساهم في حل هذه المشاكل خصوصا ما يتعلق بالتعديلات على وثيقة التملك لحفظ حق الابناء في البيت الحكومي بعد وفاة رب الاسرة وكذلك حفظ حق المرأة الكويتية في حال تغير حالتها الاجتماعية بان تقدم طلب للمؤسسة باصدار وثيقة البيت”.

واعربت الوزيرة الفارس عن فخرها باتخاذها قرارات تكويت الجهات الحكومية التابعة لها خلال عام واحد وعلى 3 مراحل تم انجاز مرحلتين والمتبقي مرحلة واحدة.

وقالت “وحتى اكون قدوة لأخواتي واخواني القياديين في الجهات الحكومية التابعة لي بدأت عملية التكويت في مكتبي وانا فخورة بانني اعمل مع فريق يتكون من 8 مستشاريين فقط جميعهم من الكوادر الكويتية ولا يتقاضون اية مزايا او حوافز فيما عدا المكافأة الشهرية التي تصرف لهم وفق اللوائح المنظمة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية”.

وتابعت “لم نتوقف عند ذلك بل وضعنا خطة لتكويت الاتفاقيات الاستشارية والعقود التي تبرمها الجهات التابعة حرصا من الحكومة على توفير اكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعين العام والخاص”.