قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن يوم السابع من ديسمبر الجاري يشهد دخول مربعانية الشتاء وهو واحد من 12 موسما خلال السنة تبدأ من موسم سهيل في 24 أغسطس ثم الوسم فالمربعانية والشبط والعقارب والحميمين والذراعين والثريا والتويبع والجوزاء والمرزم وآخرها موسم الكليبين الذي ينتهي في 23 أغسطس.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن مربعانية الشتاء سميت بذلك لأنها تتكون من 39 يوما (حوالي 40 يوما) تبدأ في السابع من ديسمبر وتنتهي في 14 يناير.

وأوضح أن مربعانية الشتاء تنقسم إلى فترتين الأولى تتكون من 20 يوما حتى 27 ديسمبر والفترة الثانية من 28 ديسمبر حتى 14 فبراير وفي هذه الفترة يكون الجو باردا أكثر من الفترة الأولى ويكون قارسا وتصل درجات الحرارة أحيانا إلى الصفر المئوي وتتخلها أيام رطبة خلال الصباح المبكر ويكون متوسط درجات الحرارة الدنيا في اليوم ثماني درجات لكن بعض الأيام تنخفض إلى الصفر.

وتابع أنه أحيانا تهب الرياح السريعة الشمالية وتسبب زيادة في برودة الجو ومصدرها من المناطق الروسية وسيبيريا الباردة ومن أوروبا لكن هناك سببا رئيسيا لانخفاض درجة الحرارة بسبب قصر النهار وطول الليل كذلك ميلان الشمس على الأرض وانخفاض ارتفاعها عن الأفق الجنوبي بحيث تصل إلى 37 درجة مما يتسسب في أن ضوءها يكون أضعف مما يكون في أيام الصيف.

وذكر السعدون أن أنواء المربعانية هي ثلاثة من برج العقرب أولها نجوم الإكليل على رأس العقرب تظهر في الفجر في السابع من ديسمبر وثانيها القلب وهو نجم الأحيمر النجم الرئيسي في العقرب ويظهر في 20 ديسمبر وثالثها الشولة وهي مجموعة نجوم تبدو كأنها ذيل العقرب وعلى رأسها ابرة العقرب وتظهر في الثاني من يناير.

وأشار إلى أن المربعانية ستدخل ويبدو أن الأرض قد حصلت على مقدارها من مياه الأمطار هذا العام التي هطلت في نهاية موسم الوسم وسيكون الربيع مزهرا وتنتشر أزهار النوير في الصحراء وسيظهر الفقع.