أبرمت كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات العليا تفعيلا للتعاون بين الكليات ككل بغية الاستفادة القصوى من إمكانات الكوادر التدريسية والفنية بالجامعة.

وقالت جامعة الكويت في بيان صحفي بمناسبة توقيع الاتفاقية اليوم الخميس إن التعاون بين كلياتها يأتي إيمانا بضرورة العمل على تعزيز مسيرة التنمية الإدارية وبناء قنوات للتواصل بين منتسبي الجامعة بمختلف كلياتها ومؤسسات الدولة.

وأضافت أن الاتفاقية بين الكليتين تعنى بإدارة خدمات الاختبارات التعليمية لمتقدمي اختبارات كلية الدراسات العليا وتهدف للنهوض بالدور المجتمعي المنوط بجامعة الكويت عموما وبكليتي العلوم الإدارية والدراسات العليا خصوصا.

وتنص الاتفاقية على تشجيع وتوطيد التعاون والتفاهم بين الكليتين للمساهمة في رفع مستوى المهارات المهنية والإدارية والفنية وفق الامكانيات المتاحة وتبادل الخبرات بالمجالات العلمية والاكاديمية والاستشارية والتدريبية.

وتولى تمثيل كلية الدراسات العليا بتوقيع الاتفاقية مساعد العميد للتخطيط والتطوير الدكتورة سجى بوخمسين ومن كلية العلوم الإدارية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور محمد زينل.