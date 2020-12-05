الكويتيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب الأمة

افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الثامنة من صباح اليوم لاستقبال الناخبين الكويتيين في الدوائر الانتخابية الخمس للادلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر وسط احترازات صحية مرافقة لعملية التصويت في ظل استمرار جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ويختار الكويتيون من بين 326 مرشحا يخوض غمار انتخابات مجلس الأمة (أمة 2020) 50 عضوا يمثلونهم في البرلمان إذ يبلغ مجموع الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 567694 ناخبا.

وستبدأ عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لدولة الكويت ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن يبدأ الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.