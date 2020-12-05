تولي الجهات القائمة على انتخابات مجلس الأمة (أمة 2020) في فصله التشريعي ال16 وعلى رأسها وزارتا الداخلية والصحة أولوية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وضمان سلامة الناخبين في العرس الديمقراطي الكويتي.

وشهدت الساعات الاولى من التصويت التزام الجميع بالاشتراطات الصحية مع توفير أدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة وتخصيص اماكن مخصصة لانتظار الناخبين مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وعلى الرغم من ظروف جائحة (كورونا) المتزامنة مع انتخابات (أمة 2020) فإن الدولة التزمت بعقد الانتخابات ضمن مواعيدها الدستورية في ظل أجواء آمنة للمواطنين.