أدلى عدد من الناخبين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بأصواتهم لإنتخابات مجلس الأمة 2020 وسط إجراءات تتوافق مع الأعراف والبروتوكولات الطبية.

وحرصت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة على تسهيل عملية تصويت الناخبين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومخالطيهم واتاحة الفرصة لهم لممارسة حقهم على أكمل وجه وبشكل آمن.

وكان المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قد أكد في وقت سابق على ضرورة قيام الناخبين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أو من يطبق عليهم الحجر الصحي بأخذ تصريح الخروج عبر تطبيق (شلونك) قبل الذهاب للاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2020 المقررة اليوم السبت.

وأوضح السند انه تم تخصيص عدد من المدارس في جميع المحافظات لإستقبال الناخبين المصابين بفيروس كورونا ممن يطبق عليهم العزل الصحي أما من يطبق عليهم الحجر المنزلي فيصوتون في اللجان التابعين لها.

وشدد على ضرورة ارتداء المصابين للكمام منذ مغادرة المكان الذي يطبق فيه العزل الصحي وتغطية الفم والأنف وعدم الكشف عن الوجه (الأنف والفم) إلا إذا طلب منه ذلك من المسؤولين المشرفين على العملية الانتخابية ومن ثم العودة الى المنزل مباشرة.