على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وسط انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) إلا أن العنصر النسائي كان حاضرا في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 من خلال التواجد بشكل لافت في مراكز الاقتراع بجميع الدوائر الانتخابية.

وشمل الحضور النسائي جميع الفئات العمرية حيث بدأ التوافد إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر للادلاء بأصواتهن وممارسة حقهن السياسي.