أعلنت اللجنة الرئيسية في الدوائر الانتخابية أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2020) وذلك بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت يوم السبت.

وفيما يلي السيرة الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة الأولى وفق عدد الأصوات:

– الفائز الأول:

حسن عبدالله أحمد جوهر – مواليد عام 1960 – دكتوراه في العلوم السياسية – أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت (1991 – 1996) – عضو مجلس الأمة (1996-1999-2003- 2006-2008)- عضو جمعية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية والنادي العربي الرياضي.



– الفائز الثاني:

يوسف فهد حمد مرزوق الغريب – مواليد 1974 – حاصل على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال – حاز عضوية المجلس البلدي عام 2013 – عمل إداريا أول لعوائد العاملين في مؤسسة البترول الكويتية – عضو في جمعية إدارة الأعمال الأمريكية والجمعية الأمريكية للإدارة العامة والجمعية الاقتصادية الكويتية.

– الفائز الثالث:

أحمد خليفة راشد الشحومي- مواليد عام 1971 – دبلوم دراسات عليا قانون – عضو مجلس الأمة 2006 – محام – عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتيين وأمين صندوقها.



– الفائز الرابع:

حمد أحمد علي عبدالله روح الدين- مواليد عام 1985 – دكتوراه في القانون – محام وعضو منتدب في الهيئة العامة للتعليم الطبيقي والتدريب – محقق في وزارة الداخلية – عضو جمعية المحامين.



– الفائز الخامس:

عيسى أحمد محمد حسن الكندري- مواليد 1963 – دبلوم المعهد التجاري تخصص بنوك – موظف بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية – عضو مجلس الأمة (2013-2016) – وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية سابقا – عضو جمعية الصحفيين عضو جمعية حقوق الإنسان عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت.

– الفائز السادس:

علي عبد الرسول منصور القطان- مواليد 1978 – دكتوراه في الإدارة التربوية – مستشار التخطيط والبحوث في مكتب الإنماء الاجتماعي بمجلس الوزراء.

– الفائز السابع:

عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد – مواليد 1950 – حاصل على بكالوريوس علوم سياسية واقتصاد – حاز عضوية مجلس الامة أعوام 1981 و1992 و1996 و1999 و2006 و2008 و2009 وعضوية مجلسي الامة فبراير وديسمبر 2012 المبطلين بحكم المحكمة الدستورية ومجلس 2016 وعضو جمعية الخريجين الكويتية والجمعية الاقتصادية الكويتية والجمعية الثقافية الاجتماعية والجمعية الكويتية لحقوق الانسان ومنظمة برلمانيين ضد الفساد وجمعية الدفاع عن المال العام.

– الفائز الثامن:

عبدالله محمد عبدالرحمن عبدالمحسن الطريجي – مواليد عام 1958 – دكتوراه – ضابط شرطة متقاعد – محام.

– الفائز التاسع:

عبدالله جاسم عبدالله المضف – مواليد 1983 – حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت – عمل في القطاعين المصرفي والاستثماري – عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية.

– الفائز العاشر:

أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين- ماجستير قانون – عضو مجلس الأمة 2016 – محامي دولة – عضو مجلس الأمة (2012 المبطل – 2016) – عضو جمعية المحامين عضو جمعية (برلمانيون لأجل القدس).

الفائزون في الدائرة الثانية:

الفائز الأول:

مرزوق علي محمد ثنيان الغانم – مواليد عام 1968 – حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية – رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات – عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة وشركة مواد البناء وشركة جلوبال تيليكوم – عضو مجلس الأمة (2006 – 2008 – 2009 – فبراير 2012 المبطل – 2013 – 2016) – شغل منصب رئيس مجلس الأمة (2013 – 2016) – رئيس مجلس إدارة نادي الكويت سابقا- عضو جمعية المهندسين ورابطة المهندسين الميكانيكيين العالمية.

الفائز الثاني:

محمد براك عبدالمحسن محمد المطير – مواليد عام 1969 – حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال – المدير العام لشركة (شوال) للتجارة العامة – عضو مجلس الأمة (2003 – 2006 – 2008 – 2016).

الفائز الثالث:

خليل إبراهيم محمد حسين الصالح – من مواليد عام 1958 – حاصل على دبلوم الطيران المدني – رئيس قسم الأسطول الأميري سابقا – عضو مجلس الأمة (ديسمبر 2012 المبطل – 2013 – 2016) – عضو جمعية الطيارين ومهندسي الطيران – عضو نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية.

الفائز الرابع:

حمد محمد جاسم محمد المطر – من مواليد عام 1970 – حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الصناعية – عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات العليا – عضو مجلس الأمة (فبراير 2012 المبطل) – الرئيس السابق للجمعية الكيميائية الكويتية – الرئيس السابق لاتحاد الكيميائيين العرب.

الفائز الخامس:

سلمان خالد مرزوق حليله العازمي – من مواليد 1969 – حاصل على شهادة الثانوية العامة.

الفائز السادس:

خالد عايد جاسم مقضي العنزي – من مواليد 1968 – حاصل على درجة الدكتوراه في القانون – محامي معتمد في محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا.

الفائز السابع:

بدر ناصر عبدالعزيز الحميدي – حاصل على شهادة علوم الطيران ودبلوم في الإدارة – عضو مجلس إدارة (الاستثمارات الوطنية) – عضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية 1988 – وزير الأشغال العامة في الفترة من 2003 إلى 2007.

الفائز الثامن:

بدر حامد يوسف راشد الملا – مواليد 1971 – حاصل على درجة الدكتوراه في القانون- محامي – عضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية – رئيس تحقيق في الداخلية – عضو مجلس 2016 (تكميلية الدائرة الثانية).

الفائز التاسع:

حمد سيف محمد جديع الهرشاني – من مواليد 1945 – حاصل على شهادة الثانوية العامة – أعمال حرة – عضو مجلس الأمة (2012 المبطل – 2013 – 2016) – ترأس نادي الصليببخات الرياضي- عضو سابق في اتحاد كرة القدم الكويتي.

الفائز العاشر:

أحمد محمد أحمد الحمد – من مواليد عام 1967 – حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية – مديرا في وزارة الكهرباء والماء – عضو جمعية المهندسين الكويتية.

الفائزون في الدائرة الثالثة:

– الفائز الأول:

عبدالكريم عبدالله مدربى حبيب عبدالكريم الكندري – من مواليد 1981 – حاصل على دكتوراه قانون أعمال وقانون تجاري ويعمل محاميا ودكتورا في كلية الحقوق ومحكما معتمدا في جمعية المحامين الكويتية وحاز عضوية جمعية المحامين الكويتية وعضو مركز قانون المؤسسات في جامعة ستراسبورغ الفرنسية وكذلك عضوية مجلس الأمة 2013 و 2016.

– الفائز الثاني:

أسامة أحمد حبيب المناور – مواليد 1972 – ليسانس حقوق – محام – عضو مجلس الأمة فبراير 2012 المبطل – عضو الاتحاد الدولي للمحامين ومنظمة حقوق الإنسان العربية ومنظمة محامون بلا حدود.

– الفائز الثالث:

مهند طلال أحمد ساير الشحنان الساير – مواليد 1981 – ماجستير في القانون الخاص – محامي – نائب رئيس جمعية المحامين.

– الفائز الرابع:

هشام عبدالصمد محمد حسين الصالح – مواليد 1975 – دكتوراه في القانون الدستوري. عمل مستشارا لرئيس مجلس الأمة ومستشارا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – عضو هيئة التدريس في كلية القانون – عضو جمعية المحامين

– الفائز الخامس:

عبدالعزيز طارق حمود عبدالعزيز الصقعبي – بكالوريوس العمارة من كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت 2008 – ماجيستير في العمارة من جامعة سينساتي الأمريكية – عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت – متخصص في السياسات العمرانية وتخطيط وتنظيم المدن.

– الفائز السادس:

يوسف صالح يوسف صالح الفضالة – مواليد 1981 – بكالوريوس علوم إدارية – نائب لمدير ادارة الصناديق في شركة (بيتك كابيتال) – عضو مجلس الامة 2016 – عضو الجمعية الاقتصادية وجمعية حماية المال العام وجمعية الهلال الاحمر وجمعية الخريجين.

– الفائز السابع:

مبارك زيد مبارك زيد العرو المطيري – ليسانس حقوق – محامي أمام المحكمة الدستورية والتمييز – ضابط متقاعد من القضاء العسكري وزارة الدفاع – عضو جمعية المحامين الكويتية.

– الفائز الثامن:

سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي مواليد 1959 – بكالوريوس في الحقوق – عضو مجلس الأمة (2006 – 2008 – ديسمبر 2012 المبطل – 2013) عضو المجلس الوطني عام 1990.

– الفائز التاسع:

فارس سعد عيد عبدالله العتيبي – مواليد 1974 – بكالوريوس في إدارة الأعمال – مراقب عام في بلدية الكويت – عضو مجلس الامة 2013 – عضو جمعية خيطان التعاونية.

– الفائز العاشر:

مهلهل خالد أحمد جاسم المضف – مواليد 1971 – دبلوم الهندسة الميكانيكية – عضو هيئة التدريس في المعهد الصناعي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

الفائزون في الدائرة الرابعة:

الفائز الأول:

شعيب شباب قديفان المويزري – من مواليد 1959 – حاصل على دبلوم العلوم الشرطية – عقيد سابق في وزارة الداخلية – عضو مجلس الأمة (2009 – ديسمبر 2012 المبطل – 2016) – وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير شؤون مجلس الأمة سابقا.

الفائز الثاني:

فايز غنام علي حمدان الجمهور المطيري – من مواليد 1971 – حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة – عمل مراقبا عاما في وزارة الأشغال العامة – أعمال حرة.

الفائز الثالث:

مساعد عبدالرحمن عايض عطاالله المطيري.

الفائز الرابع:

محمد عبيد فلاح الراجحي – ضابط سابق في وزارة الداخلية.

الفائز الخامس:

سعود سعد مخيط أبوصليب المطيري – من مواليد 1967 – حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية – ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية.

الفائز السادس:

مرزوق خليفة مفرج الخليفة – من مواليد 1961 – حاصل على درجة الماجيستير في العلوم العسكرية – عمل ضابطا في الجيش الكويتي.

الفائز السابع:

فرز محمد فرز ظمن الديحاني – من مواليد 1963 – حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق- عمل مديرا لإدارة العمليات في وزارة الداخلية – عضو المجلس البلدي عام 2009 – عضو جمعية المحامين الكويتية.

الفائز الثامن:

ثامر سعد غيث غانم جليدان السويط الظفيري – من مواليد 1976 – حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية – عمل خبيرا هندسيا في إدارة الخبراء بوزارة العدل ومهندسا معماريا في وزارة الأشغال العامة – عضو مجلس الامة 2016 – عضو في جمعية المهندسين الكويتية.

الفائز التاسع:

سعد علي خالد خنفور الرشيدي – من مواليد 1965 – حاصل على شهادة الثانوية العامة – عمل في وزارة الداخلية – عضوية مجلس الأمة (2008 – 2009 – فبراير 2012 المبطل – ديسمبر 2012 المبطل – 2013 – 2016).

الفائز العاشر:

مبارك هيف سعد الحجرف – من مواليد 1970 – حاصل على درجة الليسانس في الحقوق والماجستير في القانون ودبلوم القانون الخاص – عضو مجلس الأمة 2016 – عضو جمعية المحامين الكويتية.

الفائزون في الدائرة الخامسة:

الفائز الأول:

حمدان سالم فنيطل حيي العازمي – مواليد 1968 – ماجستير في القانون المدني – محام وباحث قانوني في وزارة الداخلية – عضو مجلس الأمة (2013 – 2016) – عضو جمعية المحامين وعضو جمعية العمرية والرابية التعاونية.

الفائز الثاني:

بدر زايد حمد الداهوم العازمي – مواليد عام 1975 – دكتوراه وماجستير في الفقه وأصوله – معلم تربية إسلامية – عضو مجلس الأمة (فبراير 2012 المبطل) – رئيس مجلس إدارة جمعية جابر العلي التعاونية.

الفائز الثالث:

مبارك عبدالله فهاد مبارك العجمي – مواليد عام 1974 – ماجيستير في القانون – ضابط في وزارة الداخلية.

الفائز الرابع:

الصيفي مبارك الصيفي حزام العجمي – مواليد عام 1961 – الإجازة الجامعية – رئيس قسم في بلدية الكويت – عضو مجلس الأمة (2009 – فبراير 2012 المبطل – ديسمبر 2012 المبطل)

الفائز الخامس:

خالد محمد مؤنس راجح العتيبي – مواليد عام 1966 – بكالوريوس في العلوم الشرطية – عضو مجلس الأمة (2016).

الفائز السادس:

حمود مبرك براك مبارك العازمي – مواليد 1956 – بكالوريوس الطب البشري – طبيب في وزارة الصحة – عضو نقابة وزارة الصحة.

الفائز السابع:

صالح ذياب وصل الله منير المطيري – حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة نيوكاسل – محاضر منتدب في كلية الطب بجامعة الكويت – رئيس وحدة الجهاز التنفسي بمستشفى العدان.

الفائز الثامن:

ناصر سعد محمد وسمي عبدالله الدوسري – مواليد 1986 – بكالوريوس في القانون وبكالوريوس علوم شرطية – عضو مجلس الأمة (2016).

الفائز التاسع:

محمد هادي هايف عبدالله الحويلة – مواليد عام 1971 – دكتوراه في الإدارة وماجستير في العلوم السياسية – عضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والجامعة العربية المفتوحة – عضو مجلس الأمة (2008- 2009- 2013-2016) – عضو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمعهد الملكي للدراسات الدولية في لندن عضو في جمعية الصحفيين وجمعية الصحفيين الدولية.

الفائز العاشر:

أحمد عبدالله سعد زايد مطيع العازمي – مواليد عام 1971 – دكتوراه في الشريعة والقانون – عمل مدير التدقيق والرقابة الداخلية في مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان – عضو جمعية الصباحية التعاونية وعضو مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية – عضو مجلس الأمة (2013 – فبراير 2012 المبطل)