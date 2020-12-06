مسلم البراك: كنت دائما أراهن على وعي الشعب الكويتي وثقتي بأبناء وبنات هذا الشعب لاحدود لها

أكد النائب السابق مسلم البراك من منفاه في اسطنبول أنه كان دائما يراهن على وعي الشعب الكويتي.

وقال البراك: ثقتي بأبناء وبنات هذا الشعب لاحدود لها، وكنت على يقين أن من يضع يده بيد الشعب لن يخسر.

وها نحن اليوم نرى نتائج غضب وسخط الشعب الكويتي في صناديق الاقتراع ليسقط “القبيضة” والمتخاذلين وأعداء الدستور .

والآن أصبحت المسؤولية في يد من أودعهم الشعب الكويتي ثقته الغالية لإعادة القرار المختطف وإعادة الهيبة لمجلس الأمة ووضع حد لرئاسة مرزوق .

ولذلك لابد من التنسيق المسبق بين النواب الوطنيين حتى لاتضيع الأولويات وتُفقد روح المبادرة.

وأتمنى من الاخوة النواب الوطنيين ضرورة ألا ينشغلوا في معارك شخصية أو بديلة حتى لا يتحول هذا الإنتصار الساحق المشّرف إلى نصر لا طعم له لا يستفيد منه إلا الفاسدون.

وختاماً أتقدم بخالص التهنئة للنواب الأفاضل بثقة الشعب الكويتي ونحن بإنتظار تتويج مساعي الشعب بإختيار رئيس جديد لمجلس الأمة ثم القيام بإنتفاضة تشريعية لدعم وتعزيز الحريات العامة وإصلاح القضاء وحماية الأموال العامة.