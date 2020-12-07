السعودية.. تصادم سفينتي شحن في مدخل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

افادت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية نقلا عن الهيئة العامة للموانئ بالمملكة، بأن سفينتي بضائع اصطدمتا في مدخل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

وأوضحت الهيئة السعودية العامة للموانئ أن حادث التصادم وقع مساء أمس بين “سفينتي بضائع عامة، تحمل الأولى علم السعودية، وهي تابعة لشركة البحري، والأخرى تحمل علم دولة تنزانيا، وذلك في مدخل القناة المائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام”.

وأكدت الهيئة السعودية المختصة بالموانئ “عدم تسجيل خسائر أو إصابات في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء”.

كما أعلنت أنها “باشرت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات فور وقوع الحادثة، وبدأت لجنة التحقيق عملها”.

المصدر: سبق