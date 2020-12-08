وقعت الهيئة العامة للشباب ومركز (صباح الأحمد للموهبة والإبداع) بروتوكول تعاون بهدف العناية بالشباب وتنمية قدراتهم وتطويرها من النواحي العلمية والفنية والتكنولوجية وتوفير وسائل تعزيز ثقافة الابداع والتميز لديهم.

وقال المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مركز شباب القادسية اليوم الثلاثاء ان البرتوكول يهدف إعداد كوادر قادرة على نشر ثقافة الابداع التكنولوجي وتقديم دورات تدريبية في مركز شباب القادسية لاسيما ان مركز (صباح الاحمد) لديه امكانيات مميزة في هذه المجالات.

وأضاف المطيري ان البروتوكول سيعمل على تحسين البرامج والأنشطة المستدامة التي تقدمها الهيئة للشباب من خلال الخبرات المميزة التي يمتلكها المركز لاسيما في مجالات العلم والتكنولوجيا مشيرا إلى أن الهيئة تقيم برنامج (وادي الشباب) المختص في العلوم والتكنولوجيا في مركز شباب القصور.

وذكر ان الهيئة تسعى لتنمية مهارات الشباب في أهم المجالات وايجاد البدائل أمامهم لإختيار مايناسبهم اذ تقيم اضافة لبرنامج (وادي الشباب) برنامج اكاديمية الاعلام والفنون في مركز شباب الدعية كما انها تعتزم اطلاق أكاديمية العمل التطوعي في مركز شباب الدعية وأكاديمية الحرفيين الشباب في مركز شباب القادسية.

وأشار المطيري إلى أن الهيئة حريصة على الشراكة مع مختلف الجهات الراعية للشباب في الكويت وفي مختلف القطاعت لتحقيق التنمية الشبابية المنشودة وتعظيم الاستفادة لاسيما ان المجتمع الكويتي يعد مجتمع شبابي.

من جانبه قال المدير العام للمركز التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عمر البناي في كلمة له ان هناك تعاون مستمر بين الطرفين لتحقيق اقصى استفادة للشباب الشغوف بالمجالات التكنولوجية والعلمية مؤكدا ان المركز يضع امكانياته لخدمة الشباب الكويتي من منتسبي ورواد الهيئة.

ولفت إلى أن المركز وبفضل هذا التعاون مع الهيئة أصبح لديه مقر جديد في مركز شباب القادسية اضافة لعدة ورش تابعة له في منطقتي الجهراء والأحمدي فضلا عن مقره الرئيسي ما سيمكنه من تقديم خدماته في مجالي العلوم التكنولوجيا لأكبر شريحة شبابية.

وبين ان المركز والهيئة متفقتان على فتح مقرات جديدة في مراكز شبابية أخرى لخدمة الشباب في جميع مناطق الكويت مثمنا هذا التعاون البناء بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية للمجتمع الكويتي.

وأوضح أن وجود المنشآت الرياضية في مركز شباب القادسية سيسمح بإقامة برامح رياضية وترويحية بجانب الورش العلمية والتكنولوجية لمزج الرياضة والعلوم مشيرا إلى أن المركز سيعمل على اقامة حاضنات صناعية وزراعية لدعم الشباب المخترعين في هذين المجالين.

يذكر ان أهم بنود البروتوكول تنص على تنفيذ شراكة استراتيجية بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية لرفع الكفاءة وبناء القدرات لمنتسبي الطرفين وتقديم البرامج والمشاريع والنظم التعليمية والتدريبية والانمائية للمجتمع وتدريب الأفراد المشاركين بالبرامج التي تخدمهم في مجال العمل.

كما ينص البروتوكول على تقديم أنشطة مجانية خاصة بالأندية العلمية وإعداد دورات لمستويات مختلفة ودورات ميدانية مشتركة بين الطرفين وإعداد دورات لأبناء العاملين في الهيئة العامة للشباب إضافة إلى إقامة الأنشطة لتحقيق الهدف العام الذي يسعى إليه الطرفين.