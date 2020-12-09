“اجتماع النواب التنسيقي”: الحميدي رئيساً لمجلس الأمة

أجمع عدد من نواب مجلس الأمة اليوم على تأييد ترشيح النائب بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة في الجلسة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل 15 ديسمبر.

جاء موقف النواب خلال اجتماع تنسيقي عقده النائب عبدالكريم الكندري في ديوانه اليوم بحضور 38 نائباً.

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري أن «العهد الجديد» يكون عن طريق قراءة الحكومة لنتائج الانتخابات وإعادة الحياد للبرلمان ليقوم بدوره وأخذ قرارات فعلية لمواجهة الفساد، معلناً التزامه بتزكية النائب بدر الحميدي مرشحاً لرئاسة مجلس الأمة.

رغبة الشعب

بدوره، قال النائب مهند الساير أنه شارك اليوم في اجتماع النواب التنسيقي بديوان عبدالكريم الكندري، مبيناً أن الشعب عبّر عن رغبته بالتغيير في صناديق الاقتراع ويجب على النواب ترجمة هذه الإرادة في صندوق الرئاسة، معلناً تزكية بدر الحميدي رئيساً لمجلس الأمة.

وقال النائب هشام الصالح أنه يحترم إرادة الشعب ومخرجاته ورغبته في التغيير «وعليه وفقاً للاتفاق فإن موقفي من الرئاسة مع بدر الحميدي»، مضيفاً «ضرورة حسم والاتفاق على باقي الملفات المتعلقة بالعفو وعودة الجناسي بحيث يشمل الجميع ووجوب صون الحريات العامة».

وهو ما أكد عليه النائب مبارك الحجرف النائب بالقول أن الخاسر الأكبر هو من يقف ضد الشعب، مؤكداً التزامه بالتصويت لبدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة، داعياً رئيس الوزراء بأن يترك للأمة اختيار رئيسها دون تدخل الحكومة.

قال النائب مبارك العرو أن رئاسة المجلس عليها أن تعود لدورها الاعتيادي بالحيادية في إدارة الجلسات، ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، مضيفاً «أرى أنه آن الأوان لرئاسة جديدة تضع ذلك كله محل التطبيق، ولذلك أعلن التزامي بالتصويت للنائب بدر الحميدي في منصب رئاسة مجلس الأمة».

وأعلن النائب عبدالله الطريجي أنه تم الاتفاق اليوم بين 37 نائباً حضر الاجتماع التنسيقي في ديوان الكندري على تزكية النائب بدر الحميدي كمرشح وحيد لرئاسة مجلس الأمة، معلناً التزامه بهذا الاتفاق.

وقال د. حسن جوهر «احتراماً للرسالة الشعبية الواضحة التي وجهها الناخبون في جميع الدوائر وانطلاقاً من ضرورة اصلاح نهج رئاسة مجلس الأمة لتحقيق أولوياتنا الوطنية.. أعلن عن دعمي للأخ بدر الحميدي».