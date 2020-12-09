تفقد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح إحدة الصالات التي يجرى تجهيزها في أرض المعارض الدولي استعدادا لحملة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمقرر أن تبدأ أولى مراحلها مع وصول لقاح BNT162 إلى البلاد.

ورافق الوزير خلال جولته التفقدية اليوم الأربعاء وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة المهندس عبدالعزيز الطشة والوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس إبراهيم النهام وعدد من قيادات الوزارة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في نوفمبر الماضي أن لقاح BNT162 المحتمل والقائم على الحمض الريبي النووي الناقل للوقاية من مرض (كوفيد 19) سيصل إلى البلاد نهاية العام الحالي وسيكون خاضعا لموافقة الجهات التنظيمية المحلية.