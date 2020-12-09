الاتحاد الأوروبي يدعو قطر للمشاركة في تصفيات أوروبا للمونديال

وجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم، لمشاركة منتخب قطر الأول، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وسيخوض المنتخب القطري، غمار التصفيات الأوروبية، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورج وأذربيجان.

وفي ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 ممثلاً للدولة المستضيفة؛ فلن تحتسب نتائج مبارياته في ترتيب نقاط المنتخبات في المجموعة الأولى، والذي سيحدد المنتخب المتأهل مباشرة إلى بطولة قطر 2022، والمنتخب الذي سيشارك في الملحق المؤهل للمونديال.

وتأتي مشاركة العنابي في التصفيات، في إطار إعداد منتخب قطر الوطني المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال، بعد أقل من عامين من الآن.

وأعرب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، عن سعادته لمشاركة المنتخب في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وقال إن “المشاركة ضمن المجموعة الأولى تعتبر فرصة مثالية لتعزيز أداء منتخبنا الوطني، من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية، مثل البرتغال (حامل لقب دوري الأمم الأوروبية)، والمنتخبات الأخرى في المجموعة نفسها”.

وأضاف: “حقق منتخبنا نجاحات مهمة خلال السنوات الأخيرة، أهمها فوزه بجدارة بلقب كأس آسيا 2019، وهذا الإنجاز يأتي تتويجا للمسيرة الناجحة للعنابي، حيث نعتزم مواصلة العمل لإيجاد كل السبل للارتقاء أكثر بأداء منتخبنا قبل خوض غمار النسخة الأولى من بطولة كأس العالم، والتي ستقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي”.

وشارك المنتخب القطري، حامل لقب كأس آسيا، العام الماضي في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل، كما سيلعب في نسخة العام المقبل من البطولة ذاتها، إضافة إلى مشاركته في كأس الكونكاكاف الذهبية 2021، وهي البطولة الأهم على مستوى المنتخبات الوطنية في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).