شيعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس بمقبرة (صبحان) شهيد الواجب من الإدارة العامة للمرور وكيل أول ضابط ردن الخالدي إثر حادث مروري أليم تعرض له أثناء تأدية مهامه.

وقالت الادارة العامة العلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حضر مراسم التشييع حيث قدم خالص العزاء لأسرة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأضافت أنه حضر مراسم التشييع أيضا كل من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات الأمنية.