واشنطن – 10 – 12 (كونا) — أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الخميس ان مستشارة الامن القومي السابقة سوزان رايس ستقود مجلس السياسة الداخلية بالبيت الابيض.

وقال الفريق الانتقالي في بيان إن رايس ستعمل كمستشارة للسياسة الداخلية ومديرة لمجلس السياسة الداخلية.

وأضاف “ستنسق (رايس) عملية صياغة وتنفيذ أجندة السياسة الداخلية للرئيس المنتخب بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل”.

وأشار البيان إلى أن رايس “مفاوضة موهوبة تتمتع بخبرة كبيرة لعبت دورا رئيسيا في الفوز بتنازلات كبيرة وإبرام اتفاقيات مع أشد خصوم أمريكا لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة”.

وأشار الفريق الانتقالي أيضا إلى أن كاثرين تاي ستعمل كممثل تجاري للولايات المتحدة لتكون بذلك “أول أمريكية من أصل آسيوي تعمل كممثل تجاري للولايات المتحدة”.

وأكد البيان أن تاي لديها “خبرة كبيرة في السياسة التجارية بما في ذلك عملها في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إضافة الى عملها كمتخصصة في قضايا التجارة الحرة والصين”. (النهاية) ش ص / م م ج