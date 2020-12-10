“لا يوجد خدمة”.. مشكلة فصل آيفون الجديد عن الإنترنت لها حل

يعاني مستخدمو هواتف آيفون 12 الجديد، من مشاكل في إبقاء الاتصال بشبكة الإنترنت السريعة “5G ” خارج نطاق الـ”واي فاي”، لكن الحل موجود بطريقتين، حتى يتم معالجة المشكلة نهائيا من الشركة.

ووفقا لتقارير، تستمر خاصية “5G ” بالاختفاء خلال استخدام الهاتف خارج المنزل، مما يقطع الاتصال بالإنترنت للمستخدمين، وهو أمر اشتكى منه عدد من مستخدمي “أيفون 12” الجديد مؤخرا.

ونشر موقع “9 تو 5 ماك” المختص بمنتجات أبل، حلا لهذه المشكلة، مستندين على تجارب عدد من المستخدمين للهاتف الجديد.

الطريقة الأولى لاستعادة خدمة “5G ” عندما تظهر علامة “لا يوجد خدمة”، هي تمكين وضع “الطائرة” ثم إيقافه، مما يجبر الأيفون على إعادة الاتصال بالشبكة الخلوية.

يتم تمكين وضع الطائرة بسحب الشاشة من الأعلى للأسفل، ثم نقر علامة الطائرة لتفعيلها، وبنقرها مرة أخرى بعدها بثوان، يمكنك إيقافها.

الطريقة الثانية لإصلاح الخلل أكثر تعقيدا بقليل، فوفقا للموقع، تنصح شركة أبل المستخدمين بإعادة تعيين إعدادات الشبكة .

سيؤدي ذلك إلى إعادة تعيين جيع الإعدادات المتعلقة بشبكة الإنترنت على إعدادات المصنع الافتراضية.

ويمكن للمستخدم فعل ذلك بدخول قسم الإعدادات، ثم العام، ثم إعادة التعيين (Reset)، ثم إعادة تعيين إعدادات الشبكة.

ويظل سبب تكرر هذه المشكلة غير معروف حتى الآن، ولكن هناك أسباب لحدوث ذلك. أفضل تخمين هو وجود مشكلة في توفير الناقل للإنترنت بين المدن.