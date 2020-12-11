أعلنت الهيئة السعودية للسياحة اليوم الخميس إطلاق موسم (شتاء السعودية) تحت شعار (الشتاء حولك) والذي سيستمر ‏حتى نهاية مارس 2021 في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة.

وقالت الهيئة في بيان ان الموسم الذي يبدأ اليوم سيوفر ما يزيد على 300 تجربة وباقة سياحية بالإضافة الى العديد من العروض التي تقدمها أكثر من 200 منشأة في القطاع الخاص ليستمتع من خلالها الأفراد والعائلات والمجموعات من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي عبر اكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء.

واوضحت ان الوجهات السياحية لشتاء السعودية تتوزع في جميع أنحاء المملكة من العاصمة الرياض ومنطقة الدرعية إلى الوجهات السياحية في شمالها عند مدن تبوك والجوف وحائل والعلا ومن شرق المملكة في الدمام والخبر والأحساء إلى المنطقة الغربية حيث عروس البحر الأحمر جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وينبع وأملج وصولا إلى جنوب المملكة عن طريق مرتفعات الطائف مرورا بالباحة وعسير وجازان.

وأوضح وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب “ان موسم شتاء السعودية يعتبر فرصة للاستمتاع بالتنوع المناخي الكبير الذي يميز أجواء المملكة في هذا التوقيت وما يصاحبها من الأنشطة والتجارب السياحية المتنوعة والتي تناسب فصل الشتاء وكذلك الطبيعة الساحرة والتنوع البيئي من صحاري وكثبان رملية وسهول وأودية وشواطئ ومرتفعات لن يجدها السائح في أي مكان آخر بالعالم”.

وأشار الخطيب خلال تعليقه على تأثير الجائحة العالمية على فعاليات وأنشطة موسم الشتاء الى “حرصنا على استمرار التنسيق مع كافة الجهات الصحية والمعنية لتطبيق الاحترازات والبروتوكولات في كل الوجهات والمواقع والمرافق لضمان تجربة سياحية ممتعة وآمنة”.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميدالدين “نستثمر النجاحات الهائلة التي حققها موسم صيف السعودية (تنفس) في ظل استمرار الشراكة المميزة مع القطاع السياحي الخاص لتقديم تجارب وأنشطة سياحية ممتعة وجديدة تتناسب مع أجواء الشتاء الرائعة والتنوع المناخي والطبيعي الذي يميز المملكة”.

وأكد حميدالدين دور الإعلام في عكس الصورة الإيجابية عن المقومات السياحية الهائلة التي تمتاز بها المملكة مشددا على “اننا نعول كثيرا على إبداع وجهود وسائل الإعلام لتقديم الصورة المشرقة لما تملكه المملكة من طبيعة ساحرة وعمق حضاري وتراثي وكرم وترحاب يرتبط بالحفاوة السعودية الأصيلة والعديد من المعالم والمواقع والوجهات والتجارب السياحية المميزة التي تتفرد بها السعودية”.