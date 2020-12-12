“الداخلية”: ضبط مستهترين وحجز مركباتهم

أعلنت وزارة الداخلية ضبط عدد من المركبات يقوم أصحابها بأعمال استهتار ورعونة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن أصحاب المركبات يقومون بالهروب وإخفاء المركبات بعد القيام بأعمال الاستهتار في مخيم بمنطقة صحراوية، مشيرة إلى أنه تم عمل كمين محكم من قبل دوريات المرور وضبطهم وحجز المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا قطاع المرور والعمليات في الوزارة الجميع للإبلاغ عن أي أعمال استهتار ورعونة يتم مشاهدتها وذلك عبر هاتف الطوارئ 112 أو رقم الشكاوى على الواتساب: ‭99324092