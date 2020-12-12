الأمانة العامة تدعو النواب لإجراء فحص كورونا الأحد

دعت الأمانة العامة لمجلس الأمة أعضاء المجلس للحضور يوم الأحد المقبل لإجراء فحص كوفيد 19.

وذكر الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في الدعوة أنه بناء على توصيات وزارة الصحة فإن الأمانة العامة ستجري فحص كوفيد 19 لأعضاء مجلس الأمة وذلك استعدادا لحفل افتتاح الفصل التشريعي الـ 16 والجلسة الافتتاحية.

وأوضح الكندري أن الفحص سيبدأ في مجلس الأمة الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 2 ظهرا.

وأضاف الكندري أنه في حال ثبوت الإصابة لأحد الأعضاء فيمكن ممارسة حق التصويت من خلال المكان المخصص للمصابين في قاعة عبدالله السالم.