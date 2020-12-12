36 نائباً يجتمعون في ديوان مرزوق الخليفة

توافد نحو 36 نائباً، اليوم السبت، على ديوان النائب مرزوق الخليفة، لحضور اجتماع النواب التنسيقي الثالث، للتنسيق بشأن المناصب القيادية واللجان البرلمانية والأولويات التشريعية في مجلس الأمة.

من جانبه، أكد النائب بدر الحميدي على أن «الأمور طيبة، وتبشر بالخير»، وقال النائب عبدالعزيز الصقعبي: «سنناقش اليوم كثير من القضايا، وسيكون هذا الاجتماع مثمراً».

بدوره، قال النائب فرز الديحاني: «جئنا للإصلاح، والحديث عن حل مجلس الأمة غير منطقي».

وحضر من النواب حتى الآن، كلاً من:

1- مرزوق الخليفة

2-هشام الصالح

3- مبارك العرو

4-بدر الحميدي

5-حمود مبرك

6- يوسف الغريب

7- خالد العتيبي

8- مساعد العارضي

9-مبارك بن خجمه

10- خالد عايد

11- أسامة الشاهين

12-سعود بو صليب

13- مهند الساير

14- مبارك الحجرف

15-فارس العتيبي

16- احمدبن مطيع

17- ثامر السويط

18- محمد الحويلة

19- بدر الداهوم

20- صالح الشلاحي

21-محمد الراجحي

22- محمد المطير

23- شعيب المويزري

24- بدر الملا

25- عبدالكريم الكندري

26- سلمان الحليلة

27- فايز الجمهور

28- الصيفي الصيفي

29- عبد العزيز الصقعبي

30 – حمد المطر

31 – حسن جوهر

32 – عبد الله الطريجي

33 – حمد روح الدين

35 – أسامة المناور

36 – حمدان العازمي

وكان نحو 37 نائباً اجتمعوا في وقت سابق بديوانية النائب عبدالكريم الكندري في ثاني اجتماع لهم- بعد الاجتماع الأول في ديوانية النائب بدر الداهوم-، وذلك للتنسيق بشأن المناصب القيادية واللجان البرلمانية والأولويات التشريعية في مجلس الأمة.

وكشف النائب عبدالكريم الكندري أن النواب المجتمعين في ديوانيته قاموا بتزكية النائب بدر الحميدي، لرئاسة مجلس الأمة.