واصلت الولايات المتحدة في الساعات ال24 الأخيرة تحطيم الارقام القياسية في اعداد الوفيات والاصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بالاضافة الى حالات تلقي العلاج داخل المستشفيات.

وذكر مركز رصد جائحة (كورونا) التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية في بيانات يومية أن الولايات المتحدة سجلت 3309 وفيات مرتبطة بالفيروس بالإضافة الى 231775 إصابة جديدة ليرتفع بذلك اجمالي حصيلة الجائحة الى 295539 وفاة و15851735 إصابة.

وعلى صعيد متصل قال مشروع (تتبع كوفيد) الذي يديره متطوعون في الولايات المتحدة في بيان إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) الذين يتلقون في المستشفيات بلغ 108 الاف مصاب.