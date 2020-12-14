يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1442 هجرية الموافق 15 ديسمبر 2020 ميلادية بمبنى مجلس الأمة.