بدر الداهوم: 8 نواب خانوا العهد والحكومة انحازت

طالب النائب بدر الداهوم الشعب بضرورة مراقبة نوابه والتأكد من التزامهم بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم.

وصرح الداهوم، عقب الجلسة أمس، بأن “الكل تابع الاحداث التي تمت في الجلسة الافتتاحية وكيفية التصويت على منصب رئيس المجلس حيث تبين وجود 3 ورقات باطلة لثلاثة نواب، إضافة إلى 8 اعضاء لم يلتزموا بالوعد امام الله عز وجل وأمام ناخبيهم”، معتبراً أن الحكومة هي التي رجحت الكفة وانحازت ولَم تقف على الحياد.

وذكر أن معركة رئاسة المجلس انتهت “وسوف تتضح الامور في المستقبل، وتنكشف أسماء النواب الذين لم يلتزموا بالعهد الذي وعدوا به”، مؤكداً أن أولوياته التي وعد بها سيتم إنجازها في الأشهر الأولى من عمر هذا المجلس.