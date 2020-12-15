فايز الجمهور: تشكيل كتلة نيابية لتحديد الأولويات

أعلن النائب فايز الجمهور تشكيل كتلة نيابية هدفها العمل على إنجاز الأولويات التي ينتظرها المواطنون، متمنيا تعاون بقية النواب والحكومة من أجل تحقيق ما يخدم الشعب الكويتي.

وقال الجمهور في تصريح عقب الجلسة إن مجلس الأمة انتهى من مرحلة سياسية أوصل فيها الشعب عن طريق ممثليه في قاعة عبدالله السالم رسالة واضحة.

وبين أن “مجموعة من النواب توجهوا واجتهدوا لأن يكون النائب بدر الحميدي رئيسا لمجلس الأمة ولكن لم يتحقق ما كانوا يصبون إليه”، مؤكداً أن “هذه هي الديمقراطية في قبول الرأي والرأي الآخر، وتقبل النتيجة وصفحة وانتهت”.

ووجه الجمهور رسالة إلى رئيس الوزراء والوزراء مفاده أن النواب لم يأتوا من أجل التأزيم أو المصادمة بل من أجل التعاون وإقرار المشاريع والمقترحات التي تهم الشعب، لافتاً إلى أنها أمانة أوكلها الشعب الكويتي لنوابه.

وأعلن عن كتلة نيابية ستشكل داخل المجلس للاتفاق على الأولويات التي من ضمنها إقرار قوانين وتقديم مقترحات وتعديل بعض القوانين وإلغاء قوانين أخرى، مبيناً أن كل هذه الموضوعات تحتاج إلى تعاون بين نواب الأمة وتعاون من السلطة التنفيذية لإقرارها.

وتمنى من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يستفيد من الرسالة الواضحة التي قدمها نواب الأمة، لافتاً إلى أن “هناك 28 نائبا أوصلوا رسالة واضحة بأنهم يرغبون بتغيير رئاسة مجلس الأمة”.

وأكد أن ما حصل في انتخابات رئاسة مجلس الأمة سببه اتجاه الحكومة الواضح في دعم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وتمنى أن تكون الحكومة وعت الدرس بأن النواب قادمون بنهج جديد ومشاريع جديدة وأن تتجاوب معهم من أجل الخروج برسالة مطمئنة ومفرحة للشعب الكويتي من خلال إقرار القوانين التي تخدم المواطن.

وشدد على أن المواطن تعب من المناكفات والتصادم وتعطيل التنمية ولديه معاناة وهموم كثيرة، متمنيا أن يتمكن النواب من تحقيق شيء يرضي الله أولا ثم الشعب الكويتي عنهم.