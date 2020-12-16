عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية اليوم الأربعاء الاجتماع التنسيقي الثالث مع منظمات المجتمع المدني في إطار تفعيل أولويات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد(2019-2024).

وقالت الأمين العام المساعد للوقاية في (نزاهة) المهندسة أبرار الحماد في تصريح صحفي إن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة بهدف تعزيز التعاون مع المنظمات لإنفاذ مبادرات وأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بالمجتمع المدني.

وأوضحت الحماد أن الاجتماعات التنسيقية تضمنت وضع آلية للتنسيق مع المنظمات في مجال دعم جهود الرقابة ومكافحة الفساد وتوسيع دورالمجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وذكرت أن تشجيع منظمات المجتمع المدني يمثل إحدى الأولويات الرئيسية ل(نزاهة) انطلاقا من قانون إنشائها وما تضمنته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وبينت أن لتلك المنظمات دورا لا يقل أهمية عن باقي مكونات المجتمع في جهود غرس القيم الفاضلة والمبادئ المعززة للنزاهة والشفافية ومنع الفساد وتوعية المواطنين بضرورة وأهمية دورهم الإيجابي والفاعل في مكافحته عبر كشفه والإبلاغ عنه واتخاذ التدابير اللازمة لتوعية المجتمع والوقاية منه.

ولفتت إلى أن الاجتماع استعرض البرامج والأولويات الواردة في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ذات الصلة بدور المجتمع المدني في مجال الوقاية والرقابة المجتمعية وتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحةالفساد.

وقالت الحماد إن الاجتماع استعرض أيضا عددا من الموضوعات حول المبادرات وآلية التواصل مشيدة بدور ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين على تفاعلهم واستجابتهم لتحقيق أقصى أنواع التعاون المشترك.