أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضمن سلسلة منشوراتها العلمية المتميزة موسوعة علمية تعد الأولى من نوعها باللغة العربية بعنوان (مدن التاريخ القديم الضائعة) لتسليط الضوء على أعظم المدن العالمية التي دمرت وهجرها أهلها لأسباب مختلفة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الموسوعة الصادرة عن شركة التقدم العلمي للنشر التابعة للمؤسسة تأتي تزامنا مع معرض الكويت الافتراضي للكتاب الذي تشارك في تنظيمه حاليا لبيان أهمية تلك المدن التاريخية ومعالمها الحضارية وأسباب فقدانها وكيفية اكتشافها.

ويستعرض الاصدار الجديد بحسب البيان معلومات عن فكرة المدن الضائعة التي تتسم بالغموض والمغامرة والرومانسية وقصص البحث عن الذهب والكنوز وعدم اليقين الذي يحيط بإختفاء حضارات كانت مزدهرة في يوم ما لكن لأسباب عديدة اختفت من خارطة التاريخ.

وتتضمن الموسوعة قصص هذه المدن ومبانيها ومعابدها والظروف التي سببت دمارها أو هجرة أهلها والكوارث الطبيعية والحروب التي شهدتها والقصص المذهلة لاكتشافها سواء كان ذلك مصادفة أم تحريا في علم الآثار.

وتستعرض الموسوعة مدن (طروادة) و(قرطاج) و(بابل) المتوارية تحت رمال النسيان في العراق والتي كانت أضخم وأروع مدينة في العالم بالإضافة إلى مدن (بومبي) الإيطالية التي طمرتها البراكين و(البتراء) التاريخية في الأردن.

وتتناول الموسوعة أيضا مدن (أنغكور) الأسطورية التي تقع في كمبوديا و(ماتشو بيتشو) التاريخية التي اكتشفت بعض أطلالها في البيرو و(سيوداد برديدا) المدينة المفقودة في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا بكولومبيا.

وتتضمن الموسوعة صورا متميزة عن تلك المدن ومعالمها ورسوماتها ونمط السكان ومشغولاتهم والسجلات المكتوبة والخرائط المفصلة للأماكن المهمة والمعتقدات والأساطير المتوارثة وعنها وأهميتها التاريخية والحضارية.

وتشارك شركة التقدم العلمي للنشر في معرض الكويت الافتراضي للكتاب المقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 28 ديسمبر الحالي كشريك استراتيجي مع منظم المعرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حرصا منها على تحقيق أهدافها في تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور وترسيخ المعرفة العلمية السليمة لديهم.