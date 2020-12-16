قطر تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم فوز قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض دورة الألعاب الآسيوية لعام 2034، وفقا لمقترح الجمعية العمومية باستضافة الفائز بالتصويت لدورة 2030 فيما تنظم المدينة الأخرى دورة 2034 .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي ، والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط.

وبذلك فإن إقامة دورة الألعاب الآسيوية 2030 و 2034 في دولتين عربيتين على التوالي دليل على دعم وتعزيز الرياضة في دول غرب آسيا.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية سعادة الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بحضور 24 من ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الآسيوية بالإضافة الى حضور ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية في 21 دولة عن بعد .

وشهدت هذه العمومية واقعة تاريخية تحدث لأول مرة في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية ان يتم اختيار المدينة التي تنظم الألعاب من خلال التصويت الإلكتروني ويعود السبب الرئيسي في ذلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا كوفيد 19 وعدم قدرة ممثلي 21 دولة من الحضور لمسقط للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية وكذلك التصويت للملف الذي حظي بشرف استضافة الألعاب الآسيوية للعام 2030.