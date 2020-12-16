العربي والقادسية في مجموعة واحدة بكأس الأمير… وكاظمة يصطدم بالسالمية في ثمن النهائي

أوقعت قرعة كأس سمو أمير البلاد لكرة القدم حامل اللقب فريق العربي والغريم التقليدي القادسية في المجموعة الأولى، والتي تضم الجهراء، والشباب، والصليبيخات، وبرقان، والتضامن، في حين جاء الكويت بطل الدوري الممتاز على رأس المجموعة الثانية إلى جانب الساحل، وخيطان، والفحيحيل، واليرموك، والنصر، والسالمية، وكاظمة.

‏وتستهل مواجهات البطولة بمواجهة الكويت مع الساحل ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب، على أن يواجه الفائز من الفريقين الفائز من خيطان والفحيحيل، وفي المباريات المتبقية في المجموعة يواجه اليرموك فريق النصر، على أن يلتقي الفائز من كلاهما الفائز من مواجهة كاظمة والسالمية.‏وفي المجموعة الاولى يغيب فريق النادي العربي عن لقاءات الدور الاول بصفته بطلا للكأس، على ان يلتقي الفائز من فريقي الجهراء والشباب، وفي بقية المواجهات يلتقي الصليبخات وبرقان، القادسية والتضامن، على أن يلتقي الفائزين.

‏وكان مسؤولو لجنة المسابقات القائمين على القرعة قد قرروا اعادتها وذلك بعد عدم وضوح رقم المباراة الخامسة وحدوث خطأ في اجراءها للمرة الاولى ليتم اعادتها بموافقة مندوبي كافة الاندية المتواجدين والذين ابدوا تعاوناً في هذا الامر دون اعتراضات.