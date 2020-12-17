وفيات يوم الخميس 17 ديسمبر 2020

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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في 2020
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العربي والقادسية في مجموعة واحدة بكأس الأمير… وكاظمة يصطدم بالسالمية في ثمن النهائي
16 ديسمبر، 2020
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قطر تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030
16 ديسمبر، 2020
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هل يمكن أن تتجاوز أسعار الذهب 2000 دولار للأونصة مرة أخري في 2021؟
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الرقم المذهل.. كم ستربح فايزر وموديرنا من اللقاحين في 2021؟
12 ديسمبر، 2020
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بعد اللقاحات.. النفط ينتعش ويكسر حاجز الـ50 دولارا
11 ديسمبر، 2020
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رغم كورونا.. نشاط المصانع الصينية يشهد أسرع نمو منذ عقد
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
نوير يحصد جائزة الحارس الأفضل
17 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في 2020
17 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
العربي والقادسية في مجموعة واحدة بكأس الأمير… وكاظمة يصطدم بالسالمية في ثمن النهائي
16 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
قطر تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030
16 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
اقتصاد
هل يمكن أن تتجاوز أسعار الذهب 2000 دولار للأونصة مرة أخري في 2021؟
17 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
الرقم المذهل.. كم ستربح فايزر وموديرنا من اللقاحين في 2021؟
12 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
بعد اللقاحات.. النفط ينتعش ويكسر حاجز الـ50 دولارا
11 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
رغم كورونا.. نشاط المصانع الصينية يشهد أسرع نمو منذ عقد
1 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
نوير يحصد جائزة الحارس الأفضل
17 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في 2020
17 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
العربي والقادسية في مجموعة واحدة بكأس الأمير… وكاظمة يصطدم بالسالمية في ثمن النهائي
16 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
قطر تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030
16 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
اقتصاد
هل يمكن أن تتجاوز أسعار الذهب 2000 دولار للأونصة مرة أخري في 2021؟
17 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
الرقم المذهل.. كم ستربح فايزر وموديرنا من اللقاحين في 2021؟
12 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
بعد اللقاحات.. النفط ينتعش ويكسر حاجز الـ50 دولارا
11 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
رغم كورونا.. نشاط المصانع الصينية يشهد أسرع نمو منذ عقد
1 ديسمبر، 2020
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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مجلس الوزراء يدعو أعضاء مجلس الأمة إلى التطلع للمستقبل بأيد ممدودة
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17 ديسمبر، 2020
متابعة @sabrnews2
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17 ديسمبر، 2020
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