تغلب نادي العربي اليوم السبت على نظيره الكويت بنتيجة (3-1) في قمة مباريات الجولة ال13 من دوري (اس تي سي) التصنيف لكرة القدم.

وشهد الشوط الاول من اللقاء الذي جمعهما على استاد جابر الدولي منافسة قوية من الطرفين سجل العربي هدف السبق عبر لاعبه سلمان العوضي في الدقيقة 23 ليدك الكويت التعادل عبر احمد حزام في الدقيقة 32 لينتهي الشوط بالتعادل الايجابي.

ودخل العربي الشوط الثاني مهاجما لتقليص الفارق ونجح لاعبه بدر طارق في الدقيقة 67 ليضيف زميله سلمان العوضي ثالث الاهداف والشخصي الثاني له في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز رفع العربي رصيده الى 21 نقطة فيما توقف رصيد الخاسر عند 21 نقطة.

وفي المباراة الثانية التي جرت على استاد صباح السالم فاز الفحيحل على التضامن بنتيجة (2-1) ليرفع رصيده الى 15 نقطة معززا حظوظه في الصعود للدوري الممتاز فيما تجمد رصيد الخاسر عند ثماني نقاط.