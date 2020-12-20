ينعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق.

واذ يدعو مجلس الوزراء المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته فانه يستذكر بالتقدير مناقب الفقيد رحمه الله وخصاله الكريمة واسهاماته العديدة في خدمة وطنه من مختلف المجالات والميادين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.