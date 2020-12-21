اعلن مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي ان الشبكة سجلت اليوم الاثنين زلزالا بقوة 4ر4 على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت (منطقة المناقيش).

وقال الدكتور العنزي في بيان صحفي ان هذا الزلزال حدث في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.