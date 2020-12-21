الغانم يدعو النواب لحضور جلسة الغد الخاصة وعلى جدول أعمالها انتخابات اللجان الدائمة والموقتة

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب إلى حضور جلسة الغد الخاصة وعلى جدول أعمالها انتخابات اللجان الدائمة والموقتة والقسم الدستوري لوزير الدفاع.

وقال الغانم “الجلسة الافتتاحية هي جلسة خاصة بطبيعتها أو بجدول أعمالها، وبالتالي فإن استكمال جدول أعمالها لا يكون إلا في جلسة خاصة وهذا ما قمت به في الدعوة لجلسة الغد وفق المادة (72) من اللائحة الداخلية”.

وأشار إلى إضافة بندين وهما القسم الدستوري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي لأنه لم يتم، وتأبين العم عبدالعزيز الشايع والشيخ ناصر صباح الأحمد على جدول أعمال جلسة الغد الخاصة، ومن ثم نستكمل بنود انتخابات اللجان الدائمة والمؤقتة.

وقال الغانم «من ينظر لجلسة الغد على أنها استكمال فهي استكمال لجدول أعمال الجلسة الخاصة ولا تستكمل بنود جلسة خاصة إلا بجلسة خاصة، ويفترض ألا يكون هذا موضوعاً خلافياً لأن من يريد أن يطرح شيئاً في جلسة عادية فهي قادمة وليس فيها أي مشكلة».

وكان الغانم، قد قال في وقت سابق، «أتمنى أن تكون جلسة الغد مثمرة، مضيفا»وأنا متفائل بذلك وأن ننتهي من انتخاب أعضاء اللجان.. وتبدأ عجلة التشريع والرقابة لتحقيق طموحات الشعب الكويتي».