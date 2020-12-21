حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
22 ديسمبر 2020
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
بارد والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 08°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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