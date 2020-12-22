مجلس الأمة أبن الفقيدين الشيخ ناصر صباح الأحمد وعبدالعزيز الشايع

أبن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليوم المرحوم بإذن الله تعالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد والمرحوم بإذن الله تعالى وزير الكهرباء الأسبق عبدالعزيز الشايع.

وقال الخالد في كلمة له بالجلسة اليوم “ننعي بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه” معبرا سموه باسمه وباسم الوزراء عن بالغ الحزن والأسى لفقدان “أخ عزيز قدم الكثير لوطنه”.

وأضاف “وقد كان رحمه الله ذا رؤية خلاقة وساعياً جادا لتنفيذ استراتيجية التحول في الاقتصاد والتنمية الشاملة في الكويت” مستذكرا بكل التقدير نشاطه الإيجابي وإسهاماته المشهودة في خدمة الكويت بالعديد من الميادين.

ولفت إلى تميز الفقيد العزيز بحرصه الصادق على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وعشقه لوطنه وتفانيه في خدمته.

كما أكد سمو الشيخ صباح الخالد أن الكويت فقدت بوفاة الشايع رمزا اقتصاديا بارزا تشهد له أعماله وإنجازاته ومبادراته الرائدة وسجله التاريخي الناصع في خدمة الكويت ورفعة شأنها.

وأضاف أن ما قام به الراحل من جهود وأعمال يجسد روح المسؤولية الوطنية ويشكل إضافة مشهودة لوجه الكويت الحضاري سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيدين العزيزين برحمته الواسعة ومغفرته ورضوانه وأن يسكنهما فسيح جناته.

ومن جانبه، أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المرحوم بإذن الله تعالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والمرحوم بإذن الله تعالى وزير الكهرباء الأسبق عبدالعزيز الشايع.

وقال الغانم في كلمة له “إن الشيخ ناصر صباح الأحمد كان مثالا للرجل العفيف الصادق القريب من الجميع مضيفا أن الفقيد كان يحمل هم الغد وساعيا بإخلاص لبناء كويت جديدة تعبر بأبنائها نحو المستقبل زاخرة باقتصاديات العصر الحديث وآفاق التنمية”.

وتقدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء وصادق المواساة لآل الصباح الكرام وللشعب الكويتي سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وذكر الغانم أن الفقيد الشايع كان مثالا للسياسي الخلوق والاقتصادي الخلاق وأحد رجالات الكويت وروادها الذي كانت له إسهاماته المميزة في مختلف الصعد والقطاعات.

وتقدم الغانم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد الشايع والشعب الكويتي سائلا الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.