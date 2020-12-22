اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تسليم الإدارات المختصة 1833 شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين أصحاب القسائم الجاهزة ضمن مشروعي مدينة المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك حتى يوم الأحد الماضي.

وقال المتحدث الرسمي بإسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن 7333 مواطنا حصلوا على مواعيد مسبقة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة لزيارة المؤسسة بهدف الحصول على شهادات لمن يهمه الأمر والمخطط “الكروكي” لإستكمال اجراءات بناء قسائمهم السكنية.

وذكر الرويح أن الإقبال على تسلم الشهادات من المواطنين أصحاب القسائم في مشروع مدينة المطلاع السكنية أعلى من الحاصلين على قسائم جنوب عبدالله المبارك حتى الآن موضحا ان على المواطنين التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للمواعيد والحضور في الوقت المحدد لإستلام الشهادات.

وبين أن اللجنة التي شكلها مدير عام المؤسسة بدر الوقيان برئاسة نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب رفعت أمس تقريرها الأول بشأن عملية تسليم القسائم السكنية في المشروعين التزاما بالقرار الصادر بتشكيلها في العام 2019 والذي أكد ضرورة رفع التقارير بصورة دورية وخلال 15 يوما عند البدء في عملية التسليم.