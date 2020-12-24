وفيات يوم الخميس 24 ديسمبر 2020

دلال زهير خالد الغربللي، 32 عاماً، «شيعت»، ت: 99709012، 55119667، 67866648.

شريفة إبراهيم غلوم دشتي، زوجة/ عبدالعزيز علي دشتي، 70 عاماً، «شيعت»، ت: 99122818، 65669966، 99505148.

عبدالرحيم عبدالله أحمد علي الكندري، 65 عاماً، «شيع»، ت: 99000668، 55777997.

سعد عبيد حمود الشمري، 55 عاماً، «شيع»، ت: 99433081، 66034914، 99040012، 51559009.

عبدالله معتوق العسلاوي، 75 عاماً، «شيع»، ت: 67667779.

عثمان عثمان جاسم السميط، 46 عاماً، «شيع»، ت: 66537222.

يعقوب عبدالله غلوم دشتي، 68 عاماً، «شيع»، ت: 55058968.