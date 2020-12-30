“الداخلية”: استدعاء صاحب مسكن أقام حفل زفاف.. وحجزه وإحالته للجهة المختصة

قالت وزارة الداخلية بشأن ما تم تداوله لمقطع فيديو يتضمن إقامة حفل زفاف بأحد المساكن، وقيام مركبة ودراجة نارية بأعمال الاستهتار والرعونة، إن قطاع الأمن العام قام بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتوصل إلى صاحب المسكن حيث تم إستدعاؤه وحجزه وإحالته للتحقيق بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم (64/2020) الصادر من وزارة الصحة والذي يمنع إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها، سواء أقيمت في مكان عام أو خاص مثل السكن الخاص أو الديوانيات الخاصة، ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

وأضافت أنه تم ضبط قائد المركبة وحجز مركبته وإحالته لجهة الاختصاص بتهمة الرعونة والاستهتار وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، وجاري ضبط قائد الدراجة النارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ودعت الجميع للالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء والالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية وذلك حرصا على السلامة العامة، وتؤكد الإدارة ان القطاعات الأمنية الميدانية مستمرة في انتشار دورياتها وذلك لضبط الأمن وفرض القانون.