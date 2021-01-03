الشاهين يسأل وزير العدل عن إجراءات “النيابة” و “نزاهة” تجاه وثائق “بنما” و “برادايس” و “فنسن”

تقدم النائب أسامة الشاهين بسؤال برلماني لوزير العدل د. نواف الياسين، وذلك عن إجراءات “النيابة العامة” والهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” تجاه وثائق “بنما” “برادايس” و “فنسن” .

•حفاظًا على سمعة الكويت المصرفية والاستثمارية، ولتجنيب الكويت أي عقوبات أو تخفيضات بالتصنيفات الائتمانية.

•حفاظًا على المال العام من السرقة والنهب، ومن الهدر والإسراف والربح غير المشروع، وحفاظًا على الوظيفة العامة من الرشاوي.

•حفاظًا على الاقتصاد الوطني من تهريب رؤوس الأموال، والتهرب الضريبي، وحرمان الاقتصاد من فرص عمل وتوظيف وتجارة.

•وثائق بنما تعود إلى عام 2016، وتتضمن بحسب الصحف المحلية 359 مواطن ومقيم، و230 عنوان كويتي، و24 وسيط من الكويت، ويصل إجمالي مبالغها 610 مليون دينار كويتي.

•وثائق برادايس تعود إلى سنة 2017، تضم 13.4 مليون وثيقة مالية مشبوهة، و120 ألف شخص طبيعي ومعنوي من حول العالم.

•وثائق فنسن تعود إل سنة 2020 وتضم 200 ألف وثيقة مالية مشبوهة، تعود للفترة من 1999 إلى 2017.

•تقدمت بسؤال للأخ وزير العدل، عن دور “النيابة العامة” المختصة، بجرائم غسيل الأمور وتمويل الإرهاب، وكذلك دور “نزاهة” في التحقيق بالوثائق ـ بنما وبرادايس وفنسن ـ المذكورة، وتزويدنا بما يثبت ذلك.

•على الأجهزة الرقابية الحكومية والقضائية المبادرة بمباشرة مهامها، وعدم انتظار دول المجلس الرقابي أو المحاسبي، للبحث والتحقيق والادعاء إن لزم.

وجاء نص السؤال كما يلي:

قام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ICIJ ، بمشاركة 400 صحافي من 88 دولة حول العالم (وكيبيديا)، بالإعلان في عام 2020 عن (وثائق فنسن FinCEN Files) المسربة من شبكة التحقيق الأمريكية في الجرائم المالية.

والوثائق تضم أكثر من 200.000 وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 مليون دينار كويتي، تعود للفترة من 1999 وحتى 2017.

كما قام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ICIJ ، بمشاركة 400 صحافي من 88 دولة حول العالم (وكيبيديا)، بالإعلان في عام 2017 عن (وثائق برادايس Paradise Papers) المسربة عن مكتب محاماة في برمودا وشركة راعية في سنغافورة.

والوثائق تضم 13.4 مليون وثيقة مالية مشبوهة، وسجلات 19 ملاذ ضريبي مختلف، وأسماء 120.000 شخص وشركة من حول العالم.

وقام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ICIJ ، بمشاركة 370 صحافي من أكثر من 100 مؤسسة صحافية من أكثر من 70 دولة حول العالم (وكيبيديا)، بالإعلان في عام 2016 عن (وثائق بنما Panama Papers) المسربة من شركة خدمات قانونية في بنما.

والوثائق المنشورة تضم أكثر من 11.5 مليون وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 مليون دينار كويتي، تتعلق بـ 200 دولة من حول العالم.

1.هل قامت “النيابة العامة” المختصة بمتابعة جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب بالتحقيق أو الادعاء فيما يتعلق بوثائق “فنسن” ووثائق “برادايس” ووثائق “بنما”؟ برجاء تزويدي بالمستندات الدالة حال كانت الإجابة بالإيجاب.

2.هل قامت “الهيئة العامة لمكافحة الفساد” (نزاهة) بالبحث أو التحقيق فيما يتعلق بورود أسماء أشخاص طبيعيين أو معنويين كويتيين أو مقيمين في الكويت ضمن وثائق “فنسن” ووثائق “برادايس” ووثائق “بنما”؟ برجاء تزويدي بالمستندات الدالة حال كانت الإجابة بالإيجاب.