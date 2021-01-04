وفيات يوم الاثنين 4 يناير 2021

نوره خلف فنخان، ارملة، غانم ذياب الجفيرة المطيري، 65 عاما، «شيعت»، ت: 55445439، 55636632.

ساره علي محمد، ارملة، عبدالله علي احمد القبندي، 90 عاما، «شيعت»، ت: 60006357.

لطيفة حبيب كرم، ارملة، احمد سالم الخشان، 83 عاما، «شيعت»، ت: 55719779.

مشاري بدر خالد الوصيص، 43 عاما، «شيع»، ت: 99245568، 99626085.

كريمه محمد سليمان الحميدي، ارملة، محمد زاحم عبدالعزيز الزاحم، 73 عاما، «شيعت»، ت: 99636944، 99666894.

صالح محارب غريب الجسار، 66 عاما، «شيع»، ت: 97859993، 66693336.

فالح مطلق فجري العازمي، 80 عاما، «شيع»، ت: 60344333، 55551001.

خالد محمد عثمان الزامل، 88 عاما، «شيع»، ت: 90008866، 99018243.

عبدالكريم سنافي فالح العبدالله، 75 عاما، «شيع»، ت: 99888514.

نوري عواد الفكر الظفيري، 80 عاما، «يشيع بعد صلاة عصر الثلاثاء بمقبرة الجهراء»، ت: 99933907.