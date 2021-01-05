اجتماع تنسيقي لـ 19 نائباً في ديوان مبارك الحجرف

عقد نحو 19 نائباً اجتماعاً تنسيقياً، في ديوان النائب مبارك الحجرف بمنطقة الجهراء، لمناقشة أولويات جلسة اليوم والتنسيق فيما بينهم، بشأن الاستجوابات التي يعتزمون تقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة «نظرا لعدم تعاون الحكومة مع كتلة الاغلبية بأكثر من ملف».

وأبلغت مصادر أنه قد يتم تقديم استجواب لرئيس الوزراء في حال عدم التعاون الحكومي في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة بأحداث جلسة الافتتاح مضيرة إلى أنه في حال تم تشكيلها، سيصدر بيان خاص بالمصالحة الخليجية وسيتم التعريج به على المصالحة الوطنية.

وكشفت المصادر أنه في يوم الخميس سيصدر بيان آخر حول التعاون الحكومي النيابي على عدة قوانين ومنها العفو الشامل وقانون الانتخاب والتكويت، وسيتم منح الحكومة مهلة أسبوعين للتعاون والا استجواب رئيسها عن طريق ٣ نواب وسيكون أحد محاوره تأخر الحكومة عن اعلان برنامج عملها وآلية تشكيلها.

عياد الحربي / خاص سبر