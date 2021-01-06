رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء لعدم حضور الحكومة.

وقال الغانم في كلمة له في الجلسة “لعدم حضور الحكومة ولإبلاغها لي رسميا بعدم حضورها جلسة اليوم ترفع الجلسة وفقا للمادة من (116) من الدستور”.

وتنص المادة سالفة الذكر على التالي “يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.

ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها”.