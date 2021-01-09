بدر الداهوم: على رئيس الحكومة احترام الدستور

وصف النائب بدر الداهوم، إطالة أمد قبول استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، بالأمر غير الحصيف، «لأنه تعطيل متعمد لشل البلد دون مبرر».

وقال الداهوم في تصريح صحفي، إن «على رئيس الحكومة احترام الدستور وعدم مخالفة الرغبة والارادة الشعبية، خاصة أن البداية لم تكن صحيحة وفيها استفزاز للشعب الكويتي، بدءاً من التشكيل الحكومي مرورا بجلسة افتتاح مجلس الامة وبيان مجلس الوزراء وجلسة تشكيل اللجان البرلمانية، وانتهاءً بالجلسة الأخيرة، وتقديم الاستجواب المستحق، لذا فإن رسالة الغالبية النيابية واضحة وبيد رئيس الحكومة تصحيح الوضع او تحمل مسؤولياته الدستورية والسياسية».

وأضاف «مرفوض تماما وغير مقبول عدم احترام الرغبة والارادة الشعبية، ونحذر رئيس الحكومة بأن إطالة أمد الاستقالة وتشكيل حكومته الجديدة استفزاز للشعب، وأمر بعيد عن الحصافة السياسية واحترام الدستور».