“التربية”: لا امتحانات ورقية أو إلكترونية للفصل الدراسي الأول

استجابة لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي المضف، عقد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل مقصيد اجتماعًا مع عدد من المسؤولين والمدراء والمراقبين والموجهين لدراسة آلية تقييم الطلبة في الفصل الأول من العام الدراسي 2020 – 2021.

وأكد الوكيل فيصل المقصيد على أنه لن يكون هناك أية امتحانات ورقية أو إلكترونية للفصل التعليمي الأول من العام الدراسي الحالي 2020 – 2021، مشيرًا إلى استكمال الدراسة لجميع المراحل والمناطق التعليمية وفق المواعيد المحددة بالقرار الوزاري لنظام التعليم عن بعد «الاونلاين» المعمول به في الوقت الحالي بكافة المدارس.

وذكر المقصيد أن الاجتماع تناول عدة مقترحات خاصة بطريقة تقييم الطلبة وجميعها محل نظر، وسيتم رفعها إلى معالي وزير التربية الدكتور علي المضف واتخاذ القرار النهائي بعد دراستها بشكل كامل.

وجدد المقصيد التأكيد على حرص وزارة التربية على سلامة وصحة ومستقبل المتعلمين، وإتخاذ القرارات التي تصب في صالح الطالب والعملية التعليمية برمتها، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيل المساعد للتعليم الخاص د. عبدالمحسن الحويلة، ورئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، ومدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني، ومدير إدارة نظم المعلومات بالإنابة ضيدان العجمي، وعددًا من المراقبين وموجهي العموم.

إلغاء الـ70%

وتاكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها أمس، أسفر اجتماع جمعية المعلمين مع قياديي وزارة التربية عن إلغاء ترحيل 70% من درجات الطلاب إلى اختبارات نهاية العام.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية عن اتخاذ قرار في الاجتماع الذي عقدته القيادات التربوية مع رئيس واعضاء جمعية المعلمين بالموافقة على مقترح بالغاء ترحيل درجات الـ 70% من الفصل الدراسي الأول إلى الثاني والغائه.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» أن المجتمعون اتفقوا على إلغاء فكرة ترحيل 70% من الدرجات، مشيرةً إلى أنهم تقدموا بعدة مقترحات، منها ترحيل 50% وهي النسبة المرجح قبولها، لافتة إلى أن جميع المقترحات سترفع إلى وزير التربية د. علي المضف لحسم الأمر وتحديد نسبة الترحيل، منوهةً أن الجميع وضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار.